फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर बुरका पहनी महिलाओं का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं भाजपा के झंडों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में नारे लगाती और लोकगीत गाती नजर आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का है। वीडियो के साथ लिखा जा रहा है, 'पाकिस्तान के बलूचिस्तान में फहराया भाजपा का झण्डा। मोदी सरकार आयी तो बलूचिस्तान होगा आज़ाद।'

क्या वायरल

क्यों फेक

वायरल वीडियो पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत प्रशासित कश्मीर के अनंतनाग का है। अनंतनाग से भाजपा प्रत्याशी सोफी यूसुफ के नामांकन के समय का यह वीडियो बीजेपी जम्मू-कश्मीर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर 31 मार्च 2019 को ट्वीट किया गया था।

कैप्शन में लिखा है, 'अनंतनाग में मोदी-मोदी! नारों के बीच भाजपा के अनंतनाग संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार सोफी यूसुफ ने लोकगीत गाती हजारों समर्थकों के साथ नामांकन पत्र भरा।'



#PhirEkBaarModiSarkar

Modi Modi in Anantnag,



Amid sloganeering BJP's Anantnag Parliamentary Constituency candidate Sh. Sofi Yousuf accompanied by thousand of supporters including women folk files nomination paper in Anantnag.@SharmaKhemchand pic.twitter.com/AK6XsvCNDa