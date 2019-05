फैक्ट चेक डेस्क. दैनिक भास्कर प्लस ऐप के एक पाठक ने हमें एक वीडियो / जिफ इमेज भेजा और उसकी सच्चाई बताने के लिए कहा। वीडियो में हाफ पैंट पहने एक व्यक्ति कुछ लोगों को खाना परोसते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो के साथ लिखा जा रहा है, 'पीएम पद का सपना देख रहे चंद्रबाबू नायडू काम से लग गए हैं।'

23 मई को आए चुनाव परिणामों में तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को हार का मुंह देखना पड़ा है। इसके बाद से ही यह वीडियो शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू ने मोदी का साथ छोड़ा तो राज्य और केंद्र दोनों में बुरी हार होने के साथ उनका ये हाल हो गया है।

क्या वायरल

क्यों फेक

Can somebody help me track this man?..There will be a reward of 1 lak to anyone who can make him get in touch with me 💐 pic.twitter.com/8voaODqrAP

Hey Rohit, thank u very much for gifting CBN to the unit of LAKSHMI’s NTR ..I will also put a credit thanking u in the beginning of the film ..For now please msg me ur account details for me to send you,your reward of 1 lakh #NTRTRUESTORY pic.twitter.com/EFRlWssG2A