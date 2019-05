फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जा रही है, जिसमें कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बालाकोट एयरस्ट्राइक में मारे जाने की बात वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि मणिशंकर बालाकोट एयरस्ट्राइक के समय जैश-ए-मोहम्मद के कैंप में आतंकवादियों से बातचीत करने गए थे, और एयर स्ट्राइक में उनकी भी मौत हो गई। ट्रोल के तौर पर शुरू किए गये इस मजाक ने जल्द ही अफवाह की शक्ल ले ली।

क्या वायरल

शुक्रवार को सुरेश रामामूर्ति नाम के एक ट्विटर यूजर ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को टैग करके सवाल किया कि क्या मणिशंकर अय्यर बालाकोट एयर स्ट्राइक में मारे गए? इसके जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, 'सिर्फ मणिशंकर अय्यर ही हमें इस बारे में बता सकते हैं।'

: Only Mani Shankar Aiyar can tell us for sure by announcing that news of his death has been vastly exaggerated