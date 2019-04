फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, जिसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और शशि थरूर एक ही बुजुर्ग महिला को गले लगाते दिखाई दे रहे हैं। फोटो के साथ लिखा जा रहा है, 'ये अम्मा कांग्रेस की रजिस्टर्ड दुखियारी है। हर जगह यही क्यों बुलाई जाती है।' वायरल पोस्ट में राहुल और शशि थरूर के अलावा एक तीसरे नेता की तस्वीर भी बुजुर्ग महिला के साथ है।



क्या वायरल



क्यों फेक

वायरल दावा झूठा है। वायरल तस्वीरों में से दो में राहुल गांधी और शशि थरूर एक बुजुर्ग महिला को गले लगाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं तीसरी में एक अन्य राजनेता के साथ भी वैसी ही नजर आने वाली महिला दिखाई दे रही है।

असल में तीसरे राजनेता भाजपा(केरल) के जनरल सेक्रेटरी के. सुरेंद्रन हैं। वायरल तस्वीर उनके चुनाव कैम्पेन की है।

No media will show these heartwarming visuals from @surendranbjp campaign in Pathanamthitta. No newspapers will print these emotional pictures as photonews... It is the duty of all Hindus & Ayyappa Devotees to ensure the victory of K Surendran & other BJP-NDA candidates.Share max pic.twitter.com/3reH5oJTuz