फैक्ट चेक डेस्क. क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आगाज 30 मई को इंग्लैंड में हुआ। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 14 जुलाई को होगा। वर्ल्ड कप फीवर के चलते सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कई लोगों की भीड़ भोजपुरी गाने 'लगावेलु जब लिपिस्टिक' पर नाचती दिखाई दे रही है। नाचती हुई भीड़ में भारतीयों के अलावा कई विदेशी लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो लंदन में 9 जून को लंदन के ओवल ग्राउंड में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच के बाद का है। जब फैंस ने भारतीय टीम की जीत के बाद इस अंदाज में जश्न मनाया।

यूजर्स वीडियो के साथ लिख रहे हैं, 'लो करवा लो वर्ल्ड कप लंदन में'

क्या वायरल



क्यों फेक

Thank you Indian crowd!!! You were the absolute best at the Karneval!!#karnevalderkulturen #Berlin #India pic.twitter.com/hDCbbohKWJ