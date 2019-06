Dainik Bhaskar Jun 18, 2019, 08:31 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. रविवार को हुए भारत-पाक मैच में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। हार का ठीकरा अब कई बातों पर फोड़ा जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स एक 4 सेकंड का वीडियो शेयर कर रहे हैं। जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के अलावा कुछ अन्य लोग मैनचेस्टर के एक रेस्टोरेंट में बैठे दिखाई दे रहे हैं।



वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो मैच की पिछली रात को बनाया गया है, जब पाक टीम के खिलाड़ी मैनचेस्टर के शीशा लाउंज में हुक्का पी रहे थे।

यूजर्स वीडियो शेयर करते हुए लिख रहे हैं, 'यह हमारी टीम की तैयारी है। मैच से पहले सभी खिलाड़ियों के लिए कम से कम 7 घंटे की नींद जरूरी होती है और हमारे खिलाड़ी मैनचेस्टर के लोकल शीशा लाउंज में एंजॉय कर रहे हैं। '

क्या वायरल

#Pakistaniteam smoking sheesha and eating pizza burger one night before the match at curry mile wilmslow road while #Indians were making strategies to win! #indiavspak #Pakistan #CWC2019 #shoaib #wahab #imam pic.twitter.com/9ycx09cMVC



क्यों फेक

When will Pak media be accountable for their credibility by our courts?!



Having served my country for +20 years in Intl Cricket, it’s sad that I have to clarify things related to my personal life. The videos are from 13th June and not 15th



Details : https://t.co/Uky8LbgPHJ