दैनिक भास्कर Jul 14, 2020, 12:42 PM IST

क्या वायरल : दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को कुछ दिन और सरकारी आवास में रहने की अनुमति दे दी है। दावा है कि प्रियंका ने सरकार से मोहलत मांगी थी। जिसे पीएम ने स्वीकार कर लिया है।

फैक्ट चेक पड़ताल

This is FAKE NEWS.



I have not made any such request to the government. As per the eviction letter handed to me on the 1st of July, I will be vacating the government accommodation at 35 Lodhi Estate by the 1st of August.https://t.co/GkBO5dkaLs