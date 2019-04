फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमे पीएम नरेन्द्र मोदी और राहुल गांधी नामांकन दाखिल करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में जहां पीएम मोदी खड़े चुनाव आयोग के अधिकारियों को खड़े होकर अपने कागजात देते नजर आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और अधिकारी को अपनी जगह से उठकर राहुल के कागजात लेने पड़ रहे हैं। फोटो में राहुल को नामदार और मोदी को कामदार शब्द से संबोधित किया गया है। दोनों के रवैये में फर्क दिखाती इस तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि राहुल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को सम्मान नहीं दिया।



वायरल तस्वीर में राहुल गांधी की तस्वीर में कोई एडिटिंग नहीं की गई है। लेकिन तस्वीर का एंगल कुछ ऐसा है कि देखने में राहुल आयोग के सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं। जबकि वे अधिकारियों के सामने खड़े होकर ही नामांकन पत्र दे रहे थे। इसी तस्वीर के दूसरे एंगल को देखने पर बात पूरी तरह साफ हो जाती है।



Congress president Rahul Gandhi files his nomination papers from #Amethi for the #LokSabhaElections2019#ITVideo

