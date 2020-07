दैनिक भास्कर Jul 06, 2020, 03:33 PM IST

क्या वायरल : कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या से जुड़ी एक खबर। खबर के अनुसार : हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे ने जिन पुलिसकर्मियों की हत्या की। उनमें से एक ने मरने से पहले अपने हाथ पर अपराधियों का गाड़ी नंबर लिख लिया था। अब पुलिस इस गाड़ी नंबर के आधार पर अपराधियों को पकड़ने में लगी है।

इस दावे से जुड़ी खबरें

न्यूज वेबसाइट अमर उजाला पर 4 जुलाई को एक फोटो के साथ खबर पब्लिश की गई है।

खबर के एक हिस्से में लिखा है - पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों को एक जांबाज पुलिस वाले के हाथ में कुछ लिखा मिला। डॉक्टरों ने जब हाथ पर लगे खून को हटाया तो एक गाड़ी का नंबर सामने आया। पुलिसकर्मी समझ गया था कि बदमाश उसे मार देंगे।

भारती न्यूज नाम की वेबसाइट ने भी यह खबर पब्लिश की। फोटो भी वही है।

फैक्ट चेक पड़ताल

Hero till last breath!

Ct Ravinder of #SonipatPolice when attacked by criminals, wrote their car number on his hand before taking his last breath. That helped a lot to trace the murderers - one of whom killed in police encounter next day.

No words to the bravery of this man🙏 https://t.co/0S3oauk3papic.twitter.com/kvgBevrf69