फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर इन दिनों सुषमा स्वराज से संबंधित एक खबर जमकर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि सुषमा स्वराज को आंध्रप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें बधाईयां देते हुए पोस्ट कर रहे हैं। लिखा जा रहा है, 'पूर्व विदेश मंत्री माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी को आंध्र प्रदेश की राज्यपाल बनाये जाने पर हार्दिक बधाई।'

क्या वायरल

केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को ट्वीट कर यह जानकारी शेयर की थी। उन्होंने लिखा, 'भाजपा की वरिष्ठ नेता और मेरी दीदी, पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनने पर बहुत बधाई व शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रों में आपके लंबे अनुभव से प्रदेश की जनता लाभान्वित होगी।'





जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे शेयर करना शुरू किया।





हालांकि बाद में हर्षवर्धन का ट्वीट डिलीट कर दिया गया।



क्यों फेक

सुषमा स्वराज को आंध्रप्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने की खबर फर्जी है। किसी भी मीडिया संस्थान ने इस दावे की पुष्टि करती हुई कोई खबर नहीं लगाई है।

सुषमा स्वराज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दावे का खंडन किया है।

उन्होंने लिखा, 'मैंने उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू को विदेश मंत्रालय का ऑफिस खाली करने के विषय में बात करने के लिए फोन किया था। ट्विटर पर मुझे आंध्रप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए इतना ही काफी था।'



I called on the Vice President of India Shri Venkaiah Naidu ji on demitting office as Minister of External affairs. This was enough for Twitter to appoint me as the Governor of Andhra Pradesh.