फैक्ट चेक डेस्क. लोकसभा चुनाव का पहला चरण गुरुवार को संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने बयान दिया कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है। इस बयान से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की जा रही है जिसमें कुछ लोगों ने बुरका पहने लड़कों को पकड़ रखा है। फोटो के साथ कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान ने सही मुद्दा उठाया है। मतदान केन्द्र के बाहर यह लड़के बुरके में मिले, जो फर्जी वोट देने आए थे।

मुजफ्फरनगर का ही बताया जा रहा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसके साथ कहा जा रहा है कि बुरके पहने कुछ लड़कियां ढेर सारे आधार कार्ड के साथ पकड़ी गईं। लड़कियां बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग करने आई थी। यूजर वीडियो के साथ लिख रहे हैं, 'संजीव बालियान-मुज़फ़्फ़रनगर अगेन, बीजेपी की मुस्लिम कार्यकर्ता द्वारा फ़र्ज़ी वोटिंग का रंगे हाथ पकड़ना,पहचान पत्र किसी और का वोट कोई और डाल रहा है'



वायरल सच 1- बुरका पहने लड़कों की वायरल फोटो 4 साल से इंटरनेट पर मौजूद है और इसे अलग-अलग झूठे दावे के साथ शेयर किया जाता रहा है। 2015 में इसी फोटो को शेयर करके फर्जी दावा किया गया था, कि बुर्के में दिखाई दे रहे लोग आरएसएस कार्यकर्ता है, जो मंदिर में गौमांस फेंकते हुए पकड़े गए हैं। इस घटना की पुष्टि करती कोई भी मीडिया कवरेज हमें नहीं मिली। स्कूपव्हूप वेबसाइट ने 1 अक्टूबर 2015 को इस फोटो के फेसबुक पर वायरल होने के बारे में एक आर्टिकल वेबसाइट पर पब्लिश किया था। वेबसाइट ने इस पोस्ट के सच्चे होने की कोई पुष्टि नहीं की थी। साफ है कि 2015 से वायरल फोटो 2019 के चुनाव की नहीं हो सकती। इसलिए फोटो के साथ किया जा रहा दावा झूठा है। हालांकि वायरल फोटो कहां की है, यह पता नहीं लगाया जा सका।



वायरल सच 2- वीडियो 2017 में हुए रामपुर(यूपी) नगर पालिका चुनाव का है। वीडियो की शुरुआत में ही 3 सेंकड के आसपास वीडियो में महिला स्वयं को बीएसपी प्रत्याशी शैला बता रही है। जबकि वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की मुस्लिम कार्यकर्ता ने फर्जी वोटिंग को रंगे हाथों पकड़ा। साफ है कि वीडियो के साथ किया जा रहा दावा झूठा है। 2017 में बीएसपी ने फैशन डिजायनर शैला खान को अपनी पार्टी की तरफ से खड़ा किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 नवंबर 2017 को यह जानकारी देती एक खबर लगाई थी।





न्यूज एजेंसी एएनआई यूपी से बात करते हुए एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर बी आर तिवारी ने संजीव बालियान के बयानों के जवाब में कहा कि सभी बूथों पर बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं की जांच की जा रही है। इसके लिए प्रत्येक बूथ पर महिला कर्मचारी मौजूद है। उन्होंने बताया कि बुरका पहनकर फर्जी वोट करते हुए पकड़े जाने का कोई मामला सामने नहीं आया है।



