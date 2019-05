फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर की चुनाव प्रचार रैली की एक तस्वीर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि गौतम ने अपने चुनाव प्रचार में धूप से बचने के लिए डुप्लीकेट रखा हुआ है। कुछ यूजर्स यह भी लिख रहे हैं कि थप्पड़ कांड के बाद गौतम एहतियात बरत रहे हैं।



इस फोटो को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया था। लिखा था, 'ये कांग्रेस और बीजेपी की महामिलावट है। गौतम गंभीर एसी गाड़ी में नीचे बैठे हैं। उन्हें धूप में समस्या है। उनकी जगह उनका हमशक्ल कैप लगाकर खड़ा है। कार्यकर्ता 'डुप्लीकेट' को गौतम गंभीर समझकर माला पहना रहे है। और जो डुप्लीकेट है वो असल में कांग्रेसी नेता है।'

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने वायरल तस्वीर को रीट्वीट और शेयर किया है।

क्या वायरल

क्यों फेक

वायरल तस्वीर में जिसे गौतम गंभीर का डुप्लीकेट बताया जा रहा है, उसका नाम गौरव अरोरा है। गौरव अरोरा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी गौतम के साथ चुनाव प्रचार की तस्वीरें पोस्ट की है। उन्होंने लिखा- 'मैं कोई हमशक्ल नहीं बल्कि 20 साल पुराना दोस्त हूं।'



I am not a body double but 2 decade old frnd. it's a serious and sad situation. once again @msisodia has refused to face facts and look for excuses. This non-seriousness ends now. @GautamGambhir #IStandWithGambhir @IndiaToday @news24tvchannel #NotABodyDouble pic.twitter.com/6VZizp02Bm