फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जा रही है, जिसमें पांच अलग-अलग धर्मों के लोग कांग्रेस का झंडा लिए दिखाई दे रहे हैं। इन पांच लोगों के पीछे की तरफ कई लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं। फोटो के साथ कैप्शन में लिखा जा रहा है, 'कांग्रेस ही देश को जोड़े रख सकती है हिन्दु मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ कांग्रेस का हाथ।' इस फोटो को सबसे पहले 10 अप्रैल को गुजरात यूथ कांग्रेस ने ऑफिशियल फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था।

क्या वायरल

क्यों फेक

वायरल तस्वीर एडिटेड है, इसमें तिरंगे को हटाकर कांग्रेस का झंडा लगाया गया है। ओरिजनल फोटो साल 2016 में वाघा बॉर्डर पर खींची गई थी। जैन धर्मगुरू आचार्य लोकेश मुनि, सुशील गोस्वामी, डॉ. इमाम इलियासी, परमजीत सिंह चंढोक और स्वामी दीपांकर ने हाथ में तिरंगा लेकर एकता के संदेश के साथ वाघा बॉर्डर(अमृतसर) पर मार्च किया था। स्वामी दीपांकर ने 18 जून 2016 को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस कार्यक्रम की फोटोज भी शेयर की थी।

'Walk of Peace' A Historical, Mesmerising, Heart Touching March of Interfaith saints on #WagahBorder #amritsar pic.twitter.com/3YIGPGboMu



डॉ. इमाम इलियासी ने इसी कार्यक्रम का वीडियो 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए ट्वीट किया था।

Interfaith leaders marching together on Indian #RepublicDay at India-Pakistan Border to show peace, bonding and solidarity to humanity and brotherhood. @SushmaSwaraj @MEAIndia @InterfaithWorld @Munilokesh @imamilyasi @swamidipankar #India #Pakistan pic.twitter.com/vawe79I6q0