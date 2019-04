फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी और किरण बेदी की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें दोनों खाने की टेबल पर एक साथ बैठी दिखाई दे रहीं हैं। वायरल फोटो का इस्तेमाल पीएम मोदी और इंदिरा गांधी के बीच अंतर दिखाने के लिए किया जा रहा है। लिखा जा रहा है, 'इंदिरा गांधी की कार चेक करके आईपीएस किरण बेदी महान बन गई थीं। लेकिन मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने वाले आईएएस को निलंबित कर दिया गया।'



क्या वायरल

क्यों फेक

इस तस्वीर के साथ एक से ज्यादा झूठे दावे किए गए हैं। यह फोटो खुद किरण बेदी ने 31 अक्टूबर 2014 को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की थी। साथ में लिखा था, 'इंदिरा गांधी को याद करते हुए। 1975 में 26 जनवरी की परेड लीड करते हुए देखने के बाद उन्होंने मुझे सुबह के नाश्ते के लिए आमंत्रित किया था।'

किरण बेदी ने फेक न्यूज के वायरल होने के बाद 22 अप्रैल को फिर से मामले को साफ करते हुए ट्वीट किया था। इंदिरा गांधी की गाड़ी चेक करने वाली घटना 1982 में हुई थी। वहीं यह तस्वीर उस घटना से 7 साल पहले की है।

I am compelled to affirm my breakfast meeting with PM,#IndiraGandhi was in 1975 after I led #RepublicDayparade & not when her car was towed away in 1982.

Infact I was transferred soon after despite my request for need to look after my ailing child (evidence encl as published) pic.twitter.com/BBdL4EZvDu