फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट वायरल हो रही है। इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक की आईपीएस रूपा ने मोदी सरकार के अवॉर्ड को लेने से मना कर दिया है क्योंकि भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया था। हालांकि, इस पोस्ट में प्रज्ञा ठाकुर का नाम तो नहीं लिखा है लेकिन उन्होंने प्रचार के दौरान हेमंत करकरे को लेकर विवादित बयान दिया था। इस पोस्ट के साथ आईपीएस रूपा की फोटो भी लगाई गई है और अवॉर्ड लेने से मना करने पर उनकी तारीफ की जा रही है।



क्या वायरल?

फेसबुक, ट्वीटर पर आईपीएस रूपा के अवॉर्ड नहीं लेने की खबर फैलाई जा रही है। इस पोस्ट में लिखा है, "आईपीएस रूपा यादव जी ने मोदी सरकार से अवॉर्ड लेने से मना कर दिया है। बोली मेरा जमीर इजाजत नहीं देता कि हमारे देश के शहीद हेमंत करकरे जिन्हें वीरता का सर्वोच्च सम्मान मिला है, को भाजपा की नवनिर्वाचित जो आतंकवाद की आरोपी है वो करकरे जी को देशद्रोही और गद्दार और गालियां देती हैं और उसकी पार्टी यहां मुझे अवॉर्ड देकर ढोंग कर रही। सैल्युट तो बनता है भाईयों।"

क्यों फेक?

Clarifying this-- firstly there's no such award for cops. We get President's Police Medal. I have already got President's Police medal for meritorious service. Pic is mine. But surname mentioned is incorrect. https://t.co/RhyNMNLQLv