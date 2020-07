सोशल मीडिया पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम से वायरल हो रहा पत्र

दैनिक भास्कर Jul 13, 2020, 03:21 PM IST

सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये पत्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है।

पत्र के आधार पर कुछ यूजर सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे हैं कि सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे और लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, भारत-चीन सीमा विवाद में लापरवाही बरतने के दोषी पाए गए हैं। इसलिए CDS जनरल बिपिन रावत की राय में इन दो अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए।

इस दावे से जुड़े ट्वीट

There is a tug of war between Army Chief and CDS Rawat, i think Modi Jee must get rid of Bipin Rawat। He has done nothing being CDS pic।twitter।com/e9RaZ61jmZ — Madhav Sharma 🇮🇳 माधव शर्मा (@itsMadhavSharma) July 10, 2020

Defence minister sent the letter to the Chief& asked him to act। Chief , who was as it is angry immediately issued marching orders to this LtGen for Lucknow। Today this officer writes everywhere how ill-prepared & ill-equipped Army is & Govt is fooling the public। — SumanSharma (@sharrmasumann) July 12, 2020

फैक्ट चेक पड़ताल

दावे से जुड़े अलग -अलग कीवर्ड्स को गूगल सर्च करने पर भी हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिससे साबित होता हो कि रक्षा मंत्रालय दो सेना अधिकारियों पर कार्रवाई करने जा रहा है।

भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट कर इस पत्र को फेक बताया है।

Claim: An alleged letter, in circulation on Social Media, from Defence minister to PM on some recommendation related to defence matters.#PibFactCheck: It's #Fake. No such letter has been written. Please beware of mischief mongers. pic.twitter.com/JJaQ8dGkTF — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 13, 2020

निष्कर्ष : सोशल मीडिया पर रक्षा मंत्री के नाम से वायरल किया जा रहा पत्र फ़र्ज़ी है