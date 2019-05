फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग और कुछ न्यूज वेबसाइट्स की लिंक शेयर करते हुए एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें मोदी सरकार द्वारा रिजर्व बैंक का 268 टन सोना चोरी छिपे विदेश भेजने का दावा किया जा रहा है। दैनिक भास्कर प्लस ऐप के पाठकों ने भी हमें ऐसे ही न्यूज कटिंग और लिंक भेजकर इसकी सच्चाई बताने के लिए कहा है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी नेशनल हेराल्ड की लिंक शेयर की गई है। इसमें लिखा है 'क्या मोदी सरकार ने 2014 में रिजर्व बैंक का 200 टन सोना स्विटजरलैंड भेजा।' इसे कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर और रीट्वीट किया है।



क्या वायरल

सोशल मीडिया पर अखबार की कटिंग के अलावा नेशनल हेराल्ड की एक खबर की लिंक शेयर की जा रही है।



Did the Modi govt secretly transport 200 tonnes of RBI’s gold to Switzerland in 2014?

“What did the government get in return for exchanging the gold? Why is the information about the transaction not available in public domain?”https://t.co/tvlefhPNke