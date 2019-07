Dainik Bhaskar Jul 05, 2019, 07:06 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. राहुल गांधी ने 3 जुलाई को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। इसी के बाद से सोशल मीडिया में राहुल की एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर में एक व्यक्ति राहुल गांधी के सामने पैर छूने की मुद्रा में झुका हुआ नजर आ रहा है। राहुल के करीब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं।

दावा किया जा रहा है कि तस्वीर में 90 साल के कांग्रेस के नए अध्यक्ष राहुल गांधी के पैर छू रहे हैं।



क्या वायरल

New president of Congress Motilal vora (91 years) taking blessings from king Rahul by touching his feet...ex prime minister Manmohan Singh holds the Bouquet given to Rahul as an obedient house help. No disrespect to Motilalji, Sir you really needed this position at this age? pic.twitter.com/C7RTPNDT3h