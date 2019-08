Dainik Bhaskar Aug 19, 2019, 03:44 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स मराठी में कह रहा है कि पाकिस्तान की इंटेलीजेंस एजेंसी द्वारा देश में आतंकी हमले हो सकते हैं। ऐसे में सभी को सावधान रहने की जरूरत है। दावा किया जा रहा है कि यह शख्स मुंबई पुलिस कमिशनर हैं। पड़ताल में पता चला कि सोशल मीडिया में किया जा रहा दावा झूठा है।

क्या वायरल

इसे हिंदी में भी शेयर किया जा रहा है। जिसमें लिखा है 'मुंबई पुलिस कमिश्नर...आतंकवादी हमले के तहत कुल मुंबई । कृपया सावधान रहें । सभी रेलवे स्टेशन । सभी बार और सिनेमा हॉल । सभागारों । सभी सार्वजनिक स्थान. कृपया सभी

समूहों के लिए फॉरवर्ड करें Jay Hind.

Jay Maharashtra.'

इस ट्वीटर पर भी कई यूजर्स ने शेयर कर दिया है।

Mumbai Police commissioner



Total Mumbai under terriost attempt to attack so be careful .



Be Safe & Alert@DrGPradhan pic.twitter.com/xLyOWIWYV1