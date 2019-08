Dainik Bhaskar Aug 14, 2019, 05:40 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के निष्प्रावी होने के बाद से ही वहां के कई फर्जी वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। कुछ वीडियो गलत जानकारी के साथ भी वायरल किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी को लेकर भी वायरल किया जा रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि, धोनी को कश्मीरियों ने बूम-बूम अफरीदी कहकर चिढ़ाया।

पड़ताल में पता चला कि एक पुराने वीडियो का कुछ हिस्सा काटकर पाकिस्तानियों द्वारा अभी वायरल किया जा रहा है। हैरत की बात ये है कि हिंदुस्तान के भी कई मीडिया संस्थानों ने बिना पूरी पड़ताल किए इसे चला दिया।

क्या वायरल

Crowd started chanting Boom Boom Afridi when Dhoni reached Kashmir.. What a sight @SAfridiOfficial 🇵🇰 #Cricket #PakistanZindabad pic.twitter.com/7gCabGzoy1

MS Dhoni received with ‘boom, boom Afridi’ chants in #Kashmir VIDEO👉: https://t.co/naIeNtIGmd #MSDhoni #Dhoni pic.twitter.com/cxeieK6dCD

क्या है सच्चाई

Crowds shouting Boom Boom Afridi at MS Dhoni when he attended a cricket tournament sponsored by the Indian army in north Kashmir #Cricket pic.twitter.com/lc2rFpxnGJ