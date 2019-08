क्या वायरल : एक छात्र की फोटो। इसमें कुर्सी पर बैठे छात्र के सामने जवाब बंदूक ताने खड़ा नजर आ रहा है

एक छात्र की फोटो। इसमें कुर्सी पर बैठे छात्र के सामने जवाब बंदूक ताने खड़ा नजर आ रहा है क्या सच : यह तस्वीर एक साल पुरानी है। खुद इसे क्लिक करने वाले फोटो जर्नलिस्ट ने बताया कि इस फोटो को पिछले साल भी काफी वायरल किया गया था

Dainik Bhaskar Aug 20, 2019, 11:22 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद से ही सोशल मीडिया में एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें एक स्कूल स्टूडेंट कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है और उसके सामने जवान खड़े नजर आ रहा है। इस तस्वीर को जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनने वाले निर्णय के खिलाफ विरोध का प्रतीक बताया जा रहा है। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह फोटो सच जानने के लिए भेजी। पड़ताल में पता चला कि यह सालभर पुरानी फोटो है, जिसे गलत जानकारी के साथ अभी वायरल किया जा रहा है।

क्या वायरल

एक स्कूल स्टूडेंट की तस्वीर।

इसे भारत और पाकिस्तान दोनों ही जगह शेयर किया जा रहा है।

This is real bravery of Indian forces. Slap on their faces. Salute to young Kashmiri guy sitting like a boss in-front of brutal afraid army man.#KashmirParFinalFight pic.twitter.com/cvBmMSMJc5 — ° M A H A ° (@MahaAzam07) August 5, 2019

पाकिस्तान में लोग इसे ट्वीटर पर शेयर कर रहे हैं। साथ ही दावा कर रहे हैं कि यह तस्वीर कश्मीर में चल रहे मौजूदा तनाव के बीच की है।

Look at this torture in Kashmir and see who is making this torture?One can understand that why India is not ready for talks with Pakistan?Yes Pakistan will definitely ask about this torture pic.twitter.com/C0nlj0MZP4 — Hamid Mir (@HamidMirPAK) September 21, 2018



क्या है सच्चाई

पड़ताल में पता चला कि यह फोटो एक साल पुरानी है। इसे उत्तर कश्मीर में फोटो जर्नलिस्ट पीरजादा वसीम ने क्लिक किया था।

बीबीसी को दिए इंटरव्यू में पीरजादा वसीम ने बताया कि उन्होंने ये तस्वीर 27 अगस्त 2018 को श्रीनगर के सोपोर कस्बे में क्लिक की थी।

उस दौरान श्रीनगर के कुछ इलाकों में यह अफवाह फैलना शुरू हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट 35-ए पर सुनवाई करने जा रहा है। इसी के बाद कुछ अलगाववादी संगठनों ने कश्मीर के कई हिस्सों को बंद करने का आह्वान कर दिया था और मार्च करने की चेतावनी दी थी।

इस अफवाह के फैलने की पुष्टि तत्कालीन एडीजी पुलिस (सिक्योरिटी) मुनीर अहमद खान ने भी ट्वीट कर की थी। आप उनका ट्वीट देख सकते हैं।

A rumour is being spread by miscreants that hearing of Article 35 A case in the supreme court is today. This is not a fact. We will investigate all these rumour mongering cases and deal with the culprits strictly. — Munir Ahmed Khan (@munirkhan_ips) August 27, 2018