फैक्ट चेक डेस्क. भारत-पाक के बीच रविवार को हुए मैच में पाक को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर पाक टीम द्वारा जीत के लिए की गई कोशिशों को दिखाती एक फोटो वायरल हो रही है। फोटो में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन सरफराज अहमद के साथ कुछ अन्य लोग दिखाई दे रहे हैं। जिनमें से एक ने कुर्ता-पजामा और टोपी पहनी हुई है।



दावा किया जा रहा है कि सरफराज ने मैच जीतने के लिए क्रिकेट पिच पर मुस्लिम धर्मगुरू से इबादत करवाई। ये तस्वीर रविवार से ही सोशल मीडिया पर भी शेयर की जा रही है।

क्या वायरल

The @CricketWcup2019 witnesses a bizarre spectacle only Pakistanis can offer. Capt. @SarfarazA_54 Ahmed brings out their 13th Man, a Mullah to bless the pitch for tomorrow's match against India. Thank you @Sachin_anshu06 for sharing this gem. #INDvsPAK #PAKvsIND #WorldCup2019 pic.twitter.com/MtpAngKDun



तारक फतह की पोस्ट 10 हजार लाइक्स के साथ 3 हजार से ज्यादा बार शेयर की जा चुकी है।



@ICC @BCCI @msdhoni

Pakistanis brings out their 13th Man, a Mullah to bless the pitch for match against India. Now why not board lodges a complaint for this,

When Dhoni wore a bravery army sign then there was chaos, what happened to intellectual now?? pic.twitter.com/oMhi4GFUBk