फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर नकली उंगलियों की एक फोटो वायरल हो रही है। इसके साथ दावा किया जा रहा है कि यह उंगलियां लोकसभा चुनाव में फर्जी वोट डालने के लिए बनाई जा रही हैं। यूजर्स का कहना है कि नकली उंगलियों से एक ही व्यक्ति बार-बार वोट दे सकता है।

चुनाव आयोग हर वोट डालने के बाद वोटर की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाता है, जिससे चुनाव में फेक वोट जैसी स्थिति से बचा जा सके।



पड़ताल

वायरल फोटो दो साल पहले 2017 में भी वायरल हुई थी, तब आरटीआई एक्टिविस्ट अभिषेक मिश्रा ने फोटो को शेयर करते हुए दावा किया था कि भाजपा के लोग फर्जी वोटिंग के लिए नकली उंगलियां बनवा रहे हैं। उनकी पोस्ट को कई यूजर्स ने शेयर किया था।





वायरल फोटो को सर्च करने पर जानकारी मिली कि यह तस्वीर भारत की नहीं बल्कि जापान की है। एबीसी न्यूज ने 2013 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें बताया गया था कि जापान के प्रोस्थेटिक मेकर शिन्तारो हयाशी पूर्व अपराधियों के पुनर्वास में सहायता के लिए नकली उंगलियां बना रहे हैं।

Retweeted Abhishek Mishra (@meamabhishek):



MF Terrorist BJP people using fake plastic fingers to vote many... https://t.co/hLxYDHpDRY