फैक्ट चेक डेस्क. दैनिक भास्कर प्लस ऐप के एक पाठक ने हमें एक अखबार (दो टूक नेटवर्क) की कटिंग फोटो भेजी और उसकी सच्चाई बताने को कहा। खबर का शीर्षक था, 'हिंदुओं से नफरत करती हैं सोनिया।' शीर्षक के अलावा बाकी खबर पढ़ने के लिहाज से काफी धुंधली है। खबर के अनुसार प्रणब मुखर्जी की किताब 'द कोएलिशन ईयर्स' में खुलासा किया था कि सोनिया गांधी हिंदुओं से नफरत करती हैं।

खबर में नवंबर 2004 में दिवाली के दिन शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को हत्या के मामले में गिरफ्तार किए जाने की घटना का जिक्र है। लिखा गया है कि- इस समय सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी और यह गिरफ्तारी सोनिया गांधी ने करवाई थी। इसी घटना का उल्लेख अपनी किताब में करते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोनिया गांधी के बारे में शीर्षक में लिखी बात कही है।

क्या वायरल

खबर फरवरी 2018 की है। वायरल न्यूजपेपर क्लिप दो टूक नेटवर्क नाम के एक अखबार में प्रकाशित की गई थी।

पोस्टकार्ड न्यूज और चैनल हिंदुस्तान नाम की वेबसाइट्स पर भी प्रणब मुखर्जी की किताब के हवाले से यह खबर फरवरी 2018 में पब्लिश की गई थी।



पोस्टकार्ड न्यूज की इस खबर को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट किया था।

Sonia Gandhi hates Hindus! This truth is revealed by none other than Former President Pranab Mukherjee https://t.co/YBF7tMjy4h via @postcard_news