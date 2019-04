क्या फेक : प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से भरे पंडाल में अपशब्द कहे

क्या सच : मोदी ने गुजराती का एक मुहावरा बोला था, जिसे एडिटिंग से लूप में लगाकर वायरल किया जा रहा है

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि मोदी ने एक रैली में जनता के बीच अपशब्द कहे हैं। गौरव पांढी नाम के एक ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को सबसे पहले शेयर किया। कैप्शन में लिखा, 'यह कौन सी भाषा है मिस्टर मोदी? क्या देश के प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से गाली देना शोभा देता है?'

वीडियो में पीएम मोदी गुजराती भाषा में भाषण देते दिखाई दे रहे हैं। गौरव के पोस्ट किए इस वीडियो को 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सैकड़ों यूजर्स ने इसे रीट्वीट और शेयर किया है।

