Fact Check: Priyanka Gandhi Tweeted And Shared Story That Proves Jawaharlal Nehru As Characterless? Know The Truth.

फेक न्यूज एक्सपोज: प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर जवाहरलाल नेहरू को चरित्रहीन साबित करता किस्सा शेयर किया? जानें सच

17 मिनट पहले



क्या हो रहा वायरल : सोशल मीडिया पर एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। यह ट्वीट प्रियंका गांधी का बताया जा रहा है। ट्वीट में लिखा है - My favourite story about my great-grandfather is the one about when as PM, he returned from work at 3 am to find his bodyguard exhausted and asleep on his bed. He covered him with a blanket and went to his room to sleep with his wife.

वायरल ट्वीट का हिंदी अनुवाद है - मेरे परदादा से जुड़ी मेरी एक पसंदीदा कहानी है। वे रात को 3 बजे काम से अपने बॉडीगार्ड को ढूंढने के लिए लौटे। बॉडीगार्ड थककर उनके पलंग पर सो गया था। नेहरू ने बॉडीगार्ड को कंबल ओढ़ाया और खुद उसके कमरे में उसकी पत्नि के साथ सोने चले गए।

सोशल मीडिया पर प्रियंका के कथित ट्वीट का ये स्क्रीनशॉट देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चरित्रहीन साबित करने के लिए शेयर किया जा रहा है। सदानंद नाम के एक यूजर ने भी प्रियंका गांधी का बताकर ये स्क्रीनशॉट शेयर किया। सदानंद को ट्विटर पर खुद पीएम मोदी फॉलो करते हैं।

With his wife...🤔🤔🤔 solid confusion 🤭🤭 pic.twitter.com/WPbgK7APJv — Sadanand Ghodgerikar (@SGhodgerikar) November 16, 2020

और सच क्या है?

दावे की पुष्टि के लिए हमने सबसे पहले प्रियंका गांधी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ऐसा ट्वीट चेक किया। जिसमें उन्होंने नेहरू से जुड़ा कोई किस्सा साझा किया हो। हमें 14 नवंबर, 2019 का ट्वीट मिला।

My favourite story about my great-grandfather is the one about when as PM, he returned from work at 3 am to find his bodyguard exhausted and asleep on his bed. He covered him with a blanket and slept on an adjacent chair. #JawaharlalNehru pic.twitter.com/HDDiC1hked — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) November 14, 2019

प्रियंका गांधी का असली ट्वीट देखने पर पता चलता है कि वायरल ट्वीट में आखिरी लाइन एडिट की गई है। असली ट्वीट है - My favourite story about my great-grandfather is the one about when as PM, he returned from work at 3 am to find his bodyguard exhausted and asleep on his bed. He covered him with a blanket and slept on an adjacent chair.

प्रियंका के ट्वीट का हिंदी अनुवाद है - मेरे परदादा के बारे में मेरी एक पसंदीदा कहानी है। वे रात को 3 बजे काम से अपने बॉडीगार्ड को ढूंढने के लिए लौटे। बॉडीगार्ड थककर उनके पलंग पर सो गया था। नेहरू ने बॉडीगार्ड को कंबल ओढ़ाया और खुद बगल में रखी कुर्सी पर ही सो गए।

साफ है कि प्रियंका गांधी के ट्वीट की आखिरी लाइन एडिट कर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जा रहा है। ट्वीट के आखिर में प्रियंका ने लिखा है कि नेहरू ने बॉडीगार्ड को कंबल ओढ़ाया और खुद बगल में रखी कुर्सी पर ही सो गए। जबकि वायरल ट्वीट में लिखा है कि नेहरू ने बॉडीगार्ड को कंबल ओढ़ाया और खुद उसकी पत्नि के साथ सो गए।

