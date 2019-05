Dainik Bhaskar May 27, 2019, 06:57 PM IST

क्या फेक : वित्त मंत्री अरुण जेटली का हार्ट अटैक से निधन हो गया

वित्त मंत्री अरुण जेटली का हार्ट अटैक से निधन हो गया क्या सच : पीआईबी डायरेक्टर ने इन खबरों को झूठा और आधारहीन बताया है, पत्रकार-सांसद स्वप्न दासगुप्ता ने उनसे मुलाकात की तस्वीर शेयर की

फैक्ट चेक डेस्क. दैनिक भास्कर प्लस ऐप के एक पाठक ने हमें वित्त मंत्री अरुण जेटली के गंभीर स्वास्थ्य संबंधी खबरों की सच्चाई बताने के लिए कहा। सोशल मीडिया पर भी जेटली के निधन की खबर और श्रद्धांजलि देने के मैसेज वायरल हो रहे हैं। कुछ यूजर्स ने लिखा है कि अरुण जेटली गंभीर रूप से बीमार हैं, इसलिए उन्हें एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है।



कुछ यूजर्स अरुण जेटली की तस्वीरों के साथ लिख रहे हैं, 'अत्यंत दुःखद समाचार पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली जी का दिल का दौरा पड़ने से निधन, देश को बहुत बड़ा आघात!'

क्या वायरल

सोशल मीडिया यूजर्स इस खबर के साथ सत्या खबर नाम की वेबसाइट की खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जा रहा है।

Just heard from reliable sources that Arun Jaitley is no more. Most likely, official anouncement tomorrow. He

was on ventilator and will be declared dead after the swearing in ceremony. Forwarded as received. He died of liver cancer apparently. — Sunilgarg@102 (@Sunil10212) May 26, 2019

क्यों फेक

अरुण जेटली डायबिटीज समेत कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। पिछले साल मई में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद से उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला गया। उनके पैर में सॉफ्ट टिश्यू कैंसर का भी कुछ ही महीनों पहले ट्रीटमेंट हुआ है। चुनाव के दौरान भी वे सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए, जिसके बाद ऐसी झूठी अफवाहों को हवा मिली।

भारत सरकार के प्रवक्ता और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिसिंपल डायरेक्टर जनरल शितांशु कर ने रविवार शाम को ट्वीट कर अरुण जेटली के निधन की खबरों को झूठा और आधारहीन बताया। उन्होंने मीडिया को अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी है।



Reports in a section of media regarding Union Minister Shri Arun Jaitley's health condition are false and baseless. Media is advised to stay clear of rumour mongering. — Sitanshu Kar (@DG_PIB) May 26, 2019

अरुण जेटली के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी 27 मई को नितिन गडकरी को जन्मदिन की बधाई देते हुए ट्वीट किया गया है।



Heartiest greetings to Shri Nitin Gadkari ji on his birthday. May he be blessed with a long healthy life and a successful year ahead. @nitin_gadkari — Arun Jaitley (@arunjaitley) May 27, 2019

भाजपा के राज्यसभा सांसद स्वप्न दासगुप्ता ने 26 मई की शाम अरुण जेटली के साथ हुई मुलाकात की एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा, 'आज दोपहर अरुण जेटली से मिला और उन्हें पश्चिम बंगाल की जानकारी दी। अपनी किताब की एक प्रति भी उन्हें भेंट की।'

Dropped in to ⁦⁦@arunjaitley⁩ this afternoon to brief him on W. Bengal and present him a copy of my book. pic.twitter.com/wZNc4IYffh — Swapan Dasgupta (@swapan55) May 26, 2019