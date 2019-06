फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति कुछ लोगों को संबोधित करते हुए भारत-पाक के बीच कश्मीर मुद्दे पर अपने विचार रख रहा है। दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो में कश्मीर को हिंदुओं की भूमि बता रहे शख्स सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं।

यूजर्स वीडियो के साथ कैप्शन में लिख रहे हैं, 'सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कश्मीर हिंदुओं की भूमि है, उसमें पाकिस्तान और इस्लाम धर्म का कोई हक नहीं है।'

क्या वायरल

Opinion of Saudi prince on kashmir issue, see how beautifully he expressed his opinion ... Very clear Opinion 👇🏽@Payal_Rohatgi @Bhagva_Kangna @KapilMishra_IND @richaanirudh @anandmahindra @Swamy39 @davidfrawleyved @NyLahBaLoch @ImranKhanPTI @SirPareshRawal @myogiadityanath pic.twitter.com/w4N8nmuD1y