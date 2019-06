Dainik Bhaskar Jun 19, 2019, 08:46 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर इन दिनों लोकसभा सांसद शशि थरूर की एक तस्वीर शेयर की जा रही है। फोटो में शशि थरूर के साथ 10 महिलाएं दिखाई दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि तस्वीर में दिख रही महिलाएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की पत्नियां है।

सोशल मीडिया यूजर्स मजाक में शशि थरूर और क्रिकेटर्स की पत्नियों की मुलाकात को भारत-पाक मैच में पाकिस्तान की हार से जोड़ रहे हैं।

क्या वायरल

क्यों फेक

With the women of Indore's Entrepreneurs' Organisation after a three-hour interaction tonight. (But the men asked most of the questions.) pic.twitter.com/4cJB5QoOtl