फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर इन दिनों सेना की वर्दी पहने एक सिख का वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि सिख भारतीय सेना का जवान है। वीडियो में भी युवक अपने आप को सेना का जवान बताता है, और हाल ही में दिल्ली के मुखर्जी नगर में सिख ऑटो ड्राइवर और पुलिस के बीच हुई मारपीट के बारे में बात करते हुए देश में खलिस्तान की मांग कर रहा है। युवक वीडियो में देश में हाल ही में हुई अन्य कई घटनाओं पर भी अपने विचार रख रहा है।



क्या वायरल

क्यों फेक

'Be Cautious - Be Vigilant'



❌Imposter wearing Indian Army combat uniform in video spreading disinformation.❌



✅Soldiers of #IndianArmy are committed to uphold the core values of our Constitution and the rich history of Courage, Valour and Sacrifice. ✅



We are at it. pic.twitter.com/GHPYtZAwnA