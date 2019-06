फैक्ट चेक डेस्क. बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों भाई डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दोनों भाईयों पर तंज कसा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में 40 में से एक भी सीट नहीं जीतने के बाद भी दोनों इस तरह डांस कर रहे हैं।



क्या वायरल?

ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ एफसी नाम के यूजर ने तेजस्वी और तेजप्रताप के डांस का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, "बाप वहां जेल में मरने की कगार पर है..पार्टी वहां 40 में से एक भी सीट नहीं ला पाई है..और छोरे यहां नाच कर रहे हैं।"



क्या सच?

सोशल मीडिया पर तेजस्वी और तेजप्रताप के वीडियो को आज का बताकर वायरल किया जा रहा है। असल में वह एक साल पुराना है। ये वीडियो तेजप्रताप यादव की शादी के दौरान का है। इस वीडियो को तेजस्वी ने 11 मई 2018 को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, "देसी बॉयज ऑन द फ्लोर, भाई की शादी है। हमलोग जैसे हैं वैसे, सीधे, सरल और बेबाक।"

Desi boys on the floor..Brother’s wedding..We are as we are...Simple & Straight forward pic.twitter.com/eDov7E2Jcq