फेक vs फैक्ट:वायरल हो रहे वीडियो में रीफ्यूल कराता यह फाइटर जेट भारत का राफेल नहीं है, पड़ताल में वीडियो ब्राजील का निकला

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क्या वायरल : फ्रांस से निकले पांच राफेल फाइटर जेट बुधवार को अंबाला पहुंच गए हैं। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक फाइटर जेट रीफ्यूल होता दिख रहा है। इस वीडियो को राफेल का बताकर शेयर किया जा रहा है।
दावे से जुड़े ट्वीट
Mid-air refueling. #Rafale means ‘gust of wind’ and ‘burst of fire’ pic.twitter.com/J08Xs5wc9z— Porinju Veliyath (@porinju) July 29, 2020
Kejriwal helped in the mid air refueling of Rafael jets on the way from France to Ambala— वेंकटेश. Venkatesh Iyer (@Venky_3112) July 29, 2020
Thanks @ArvindKejriwal pic.twitter.com/yT0jKVQZXJ
फैक्ट चेक पड़ताल
Interoperabilidade! Caça F-5 da Força Aérea Brasileira realiza reabastecimento em voo em caça A-4 da Marinha do Brasil! ↗🇧🇷 @marmilbr— Força Aérea Brasileira 🇧🇷 (@fab_oficial) September 28, 2018
📸 Maj Gustavo Cury.#1GDA #AviaçãodeCaça #FAB #Dimensão22 #Defender #ForçasArmadas #Brasil pic.twitter.com/AzDNIQvmTR
निष्कर्ष : वायरल हो रहा वीडियो ब्राजील के फाइटर जेट की रीफ्यूलिंग का है। इसे राफेल का बताकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है।0
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