पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Follow us on

  • Hindi News
  • No fake news
  • Fact Check : This Fighter Jet Refueling In Viral Video Is Not Rafale Of India, In The Investigation, The Video Came Out Of Brazil

फेक vs फैक्ट:वायरल हो रहे वीडियो में रीफ्यूल कराता यह फाइटर जेट भारत का राफेल नहीं है, पड़ताल में वीडियो ब्राजील का निकला

31 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
Advertisement
Advertisement

क्या वायरल : फ्रांस से निकले पांच राफेल फाइटर जेट बुधवार को अंबाला पहुंच गए हैं। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक फाइटर जेट रीफ्यूल होता दिख रहा है। इस वीडियो को राफेल का बताकर शेयर किया जा रहा है।

  • राफेल फाइटर जेट डील भारत और फ्रांस के बीच सितंबर 2016 में हुई। हमारी वायुसेना को इसके तहत 36 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मिलेंगे। राफेल के भारत आने के बाद से ही इससे जुड़ी कई भ्रामक फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं।

दावे से जुड़े ट्वीट

फैक्ट चेक पड़ताल

  • 28 जुलाई को राफेल जहाज की रीफ्यूलिंग करती फोटो भारतीय वायुसेना ने ट्वीट की थीं। लेकिन, यह फोटो वायरल हो रहे वीडियो से मेल नहीं खातीं।

  • वीडियो के स्क्रीनशॉट्स को रिवर्स सर्च करने से ब्राजील की वायु सेना द्वारा 2 साल पहले ट्वीट किया गया एक वीडियो हमें मिला। ये वही वीडियो है जिसे राफेल का बताया जा रहा है।

  • ट्वीट का हिंदी अनुवाद करने पर पता चलता है कि वीडियो में ब्राजील की वायु सेना का F-5 फाइटर, वहां की नौसेना के A-4 फाइटर जेट्स की रीफ्यूलिंग में मदद कर रहा है।

निष्कर्ष : वायरल हो रहा वीडियो ब्राजील के फाइटर जेट की रीफ्यूलिंग का है। इसे राफेल का बताकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है।

Advertisement
0
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंपंजाब में अनलॉक-3 में भी जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स 31 अगस्त तक सस्पेंड रहेंगी; देश में अब तक 16.49 लाख केस

आज का राशिफल

मेष
मेष|Aries

पॉजिटिव - आज प्रकृति आपका भरपूर साथ दे रही है। कोई लाभदायक और महत्वपूर्ण समाचार मिलने से आप स्वयं को आत्म बल और भावनात्मक रूप से बहुत अधिक सशक्त महसूस करेंगे। रुके हुए काम को पूरा करने के लिए अपनी पूर...

और पढ़ें

Advertisement

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

फीडबैक दें