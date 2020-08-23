फेक vs फैक्ट:आमिर खान संग तुर्की के राष्ट्रपति की यह फोटो 3 साल पुरानी है, इसे हाल का बताकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा

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क्या वायरल : सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है। इसमें अभिनेता आमिर खान तुर्की के राष्ट्रपतिर रजब तैयब अर्दोआन के साथ हाथ मिलाते दिख रहे हैं। इस फोटो को हाल का बताकर शेयर किया जा रहा है।
I had the great pleasure of meeting @aamir_khan, the world-renowned Indian actor, filmmaker, and director, in Istanbul. I was happy to learn that Aamir decided to wrap up the shooting of his latest movie ‘Laal Singh Chaddha’ in different parts of Turkey. I look forward to it! pic.twitter.com/3rSCMmAOMW— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 15, 2020
वायरल फोटो
दावे से जुड़े ट्वीट
वक़्त रहते इस का इलाज जरूरी है...नहीं तो ये दीमक की तरह देश को अंदर से खोखला कर देगा pic.twitter.com/DRzNLXnZA1— Prabhat bhardwaj (@Prabhat22903978) August 20, 2020
वक़्त रहते इस का इलाज जरूरी है...नहीं तो ये दीमक की तरह देश को अंदर से खोखला कर देगा👿🐖🇮🇳 pic.twitter.com/JPWCdjxykD— Naval kishore Roy (@NavalkishoreRo6) August 20, 2020
वक़्त रहते इस का इलाज जरूरी है...नहीं तो ये दीमक की तरह देश को अंदर से खोखला कर देगा👿🐖🇮🇳 pic.twitter.com/sPi2sNxkkW— विवेक मिश्रा 🍁 (टीएएफ) (@Viveksagar69) August 20, 2020
फेसबुक यूजर भी इस फोटो को शेयर कर रहे हैं
फैक्ट चेक पड़ताल
President Erdoğan Receives Actor @aamir_khan at the Presidential Complex. pic.twitter.com/0u3DGkY5rW— Turkish Presidency (@trpresidency) October 6, 2017
Sabar ka phall meetha. Lovely Turkish ice cream :-) pic.twitter.com/hzsZpmUgDC— Aamir Khan (@aamir_khan) October 7, 2017
निष्कर्ष : आमिर खान से तुर्की के राष्ट्रपति की मुलाकात की फोटो 3 साल पुरानी है।0
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