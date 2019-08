Dainik Bhaskar Aug 21, 2019, 12:44 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का एक अपमानजनक पोस्टर वायरल किया जा रहा है। इस पोस्टर के साथ में लिखा गया है कि 'मोदी द ड्रैकुला ऑफ कश्मीर'। इस पोस्टर को यह कहकर वायरल किया जा रहा है कि इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा चस्पा किया गया है। कुछ यूजर्स ने इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर दी। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह पोस्टर भेजा और इसकी सत्यता जाननी चाही। पड़ताल में पता चला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा ऐसा कोई पोस्टर नहीं लगाया गया। जानिए पूरी सच्चाई।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

Modi the Dracula of Kashmir#15AugustBlackDay

Free Kashmir

Today's Black Day protest in London outside Indian high Commission. pic.twitter.com/BVBd4u9zJo