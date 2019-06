Dainik Bhaskar Jun 20, 2019, 08:19 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सिनाबंग में 10 जून को विस्फोट हुआ था। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर विस्फोट की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। इसी घटना का बताया जा रहा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है।

वीडियो में समुद्र के बीच में एक के बाद एक कई विस्फोट होते दिखाई देते हैं, जिसके बाद कैमरा के सामने धुएं और धूल से अंधेरा छा जाता है।



वीडियो के कैप्शन में सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं, 'पिछले रविवार को 4 बजकर 28 मिनट पर इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा सिनाबंग ज्वालामुखी फटा।'

क्या वायरल

Sinabung volcano erupted on Sunday at 04:28, watch till the end.

INDONESIA. pic.twitter.com/2ISzlpFQGn