Dainik Bhaskar Jul 13, 2019, 08:00 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. दैनिक भास्कर प्लस ऐप के एक पाठक ने नदी के पानी को साफ करती कुछ मशीनों का एक वीडियो भेजा और सच्चाई जाननी चाही। वीडियो में तीन अलग-अलग मशीनें नदी, तालाब में से कचरा अलग कर सफाई करती दिखाई दे रहीं हैं।

दावा किया जा रहा है कि ये मशीनें इजरायल ने गंगा नदी साफ करने के लिए भारत को तोहफे में दी हैं। इसके लिए यूजर्स प्रधानमंत्री मोदी और उनके प्रयासों की प्रशंसा कर रहे हैं।

क्या वायरल

Israel has gifted this to India to clean Ganga.

What a beautiful gesture !

Thanks to Modi Government’s

Friendship Efforts 🌸🙏🏽🌼🌺



This should be adopted to clean Narmada pic.twitter.com/H1XMgiIJDd