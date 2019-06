फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से ट्रेन में खिलौने बेचने वाले अवधेश दुबे का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा था। वीडियो वायरल होने की वजह थी, उनके खिलौने बेचने का अंदाज। दरअसल, अवधेश बड़े ही मजाकिया अंदाज में खिलौने बेचते थे और राहुल गांधी-मुलायम यादव जैसे नेताओं का मजाक भी उड़ाते थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उनको रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कई मीडिया चैनलों ने खबर चलाई कि नेताओं का मजाक उड़ाने की वजह से अवधेश को गिरफ्तार किया गया। जबकि, सच्चाई तो ये है कि ट्रेन में अनाधिकृत तरीके से सामान बेचने पर गिरफ्तार किया गया था।



क्या फेक?

एनडीटीवी ने 1 जून को खबर चलाई कि 'ट्रेन में खिलौने बेचते समय नेताओं की नकल करने वाले अवधेश दुबे को सूरत रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने गिरफ्तार कर लिया।' इस खबर को एनडीटीवी के ट्वीटर हैंडल से भी शेयर किया गया था। इस खबर के मुताबिक, अवधेश को 10 दिन की न्यायिक हिरासत पर भी भेजा गया और उनपर 3,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एनडीटीवी के अलावा और भी दूसरी न्यूज वेबसाइट ने यही खबर चलाई।



क्या सच?

Clarification on a news item, carried out on different media forums, regarding an arrest of a train hawker in Gujarat. pic.twitter.com/ujb8i7zqGu



सोशल मीडिया पर अवधेश की गिरफ्तारी का विरोध भी हो रहा

#AvadheshArrest Remember that PM modi himself sold tea in train, which was illegal too. How can you arrest a seller in train? Show some mercy.