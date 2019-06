Dainik Bhaskar Jun 18, 2019, 06:32 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में कथित तौर पर मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान की असली फोटो शेयर की जा रही है। दो तस्वीरों के कोलाज में पहली तस्वीर के साथ लिखा है- टीपू सुल्तान की असली तस्वीर। वहीं दूसरी तस्वीर के साथ लिखा है- वह तस्वीर जो कांग्रेस सरकार स्कूल की किताबों में छपवाती थी। दावा किया जा रहा है कि स्कूल की किताबों में टीपू सुल्तान की जो तस्वीर दी गई है वो नकली है और एक मुस्लिम कलाकार द्वारा बनाई गई है।

यूजर्स इसके लिए कांग्रेस शासन को भी दोषी ठहरा रहे हैं। तस्वीरों के कोलाज को शेयर करते हुए यूजर्स लिख रहे हैं, 'खूंखार मुस्लिम दरिंदे टीपू सुल्तान की असली फोटो आप भी देख लें। कांग्रेस शासन ने हमें पाठ्य पुस्तकों में मुस्लिम कलाकार द्वारा बनाई टीपू की नकली फोटो दिखाई और उसका महिमामंडन किया है।'

क्या वायरल

