फैक्ट चेक डेस्क. कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड दिव्या स्पंदना ने सोमवार को एक ट्वीट किया, जिसमें बच्चों के साथ पीएम नरेन्द्र मोदी और हिटलर के व्यवहार की तुलना करती हुई दो तस्वीरों का कोलॉज पोस्ट किया गया है। दोनों तस्वीरों में नरेन्द्र मोदी और हिटलर छोटे बच्चों के कान पकड़े हुए, कैमरा को पोज दे रहे हैं। तस्वीरों के कोलॉज से हिटलर और पीएम मोदी की तुलना करते हुए दिव्या ने कैप्शन दिया है, 'आपके क्या विचार हैं?'

क्या वायरल

दिव्या के ट्वीट को कई यूजर्स ने रीट्वीट और शेयर किया है। पूर्व आईपीएस अफसर संजीव भट्ट ने भी वायरल तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, 'अंतर ढूंढिए'

What are your thoughts? pic.twitter.com/b8GcgKL2ih