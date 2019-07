Dainik Bhaskar Jul 10, 2019, 03:44 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. क्रिकेट वर्ल्डकप 2019 के क्रेज के बीच भारतीय टीम और कोच रवि शास्त्री की एक फोटो वायरल हो रही है। फोटो में विराट कोहली सहित अन्य खिलाड़ियों के बीच रवि शास्त्री बैठे नजर आ रहे हैं। उनकी कुर्सी के नीचे शराब की एक बोतल रखी दिखाई दे रही है।

क्या वायरल

@KirenRijiju

Sir pls enlarge the picture and then u will find the bottle of wine below ravi shastri chair, now does the ministry of sports will ask for explanation from coach or we will let them off as officialy BCCI doesn't comes under you



BJP supporter pic.twitter.com/1fCPyQRUya