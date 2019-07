Dainik Bhaskar Jul 12, 2019, 05:09 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. भारतीय क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धोनी के संन्यास लेने की अटकलों के बीच सोशल मीडिया पर एक फोटोग्राफर की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वायरल तस्वीर में एक रोते हुए फोटोग्राफर की तीन तस्वीरों और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच में धोनी के आउट होने के समय की तस्वीर का कोलाज बनाया गया है।



दावा किया जा रहा है कि मैच में धोनी के आउट होने पर भारतीय फोटोग्राफर भी भावुक हो गया।



क्या वायरल

This pictures say all story. What is the value of MS Dhoni.#DhoniInBillionHearts pic.twitter.com/K45DsWlZyf