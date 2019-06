Dainik Bhaskar Jun 26, 2019, 04:08 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. दैनिक भास्कर प्लस ऐप के एक पाठक ने हमें 500 रुपए के असली और नकली नोट का फर्क बताती एक तस्वीर भेजी और उसका सच जानना चाहा। तस्वीर में 500 रुपए के दो नोट दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक नोट में हरी पट्टी या सुरक्षा धागा गांधीजी की तस्वीर के पास दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरे नोट में यह धागा गांधीजी से दूर, आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर के पास है।

दावा किया जा रहा है कि इनमें से वो नोट जिसमें हरी पट्टी गांधीजी के करीब है, वो नकली है। जबकि आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर के पास हरी पट्टी होने पर नोट असली है।

क्या वायरल

नोट की तस्वीर के साथ यह पोस्ट सोशल मीडिया पर भी वायरल है। यूजर्स नोटों की असलियत पहचानने की यह जानकारी अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाने की अपील के साथ शेयर कर रहे हैं।

पोस्ट 2016 और 2017 में भी वायरल हुई थी।

Pls don't take Rs.500 Currency note which is close to Gandhi ji the green line because it's fake so take a 500.Rs currency which is printed pic.twitter.com/pCWYvrw6zO