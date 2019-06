Dainik Bhaskar Jun 20, 2019, 08:14 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर अखबार की एक कटिंग वायरल हो रही है, जिसमें कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी के हवाले से टोल पर्ची से संबंधित एक नियम प्रचारित किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि टोल प्लाजा पर पर्ची कटवाते समय सिंगल या रिटर्न यात्रा की बजाय 12 घंटे की पर्ची ली जा सकती है। 12 घंटे की पर्ची लेने पर तय समय में वापसी करने पर टोल नहीं लगेगा। यूजर्स इसे मोदी सरकार की नई पहल का कैप्शन देकर शेयर कर रहे हैं।

12 घंटे की पर्ची के अलावा टोल प्लाजा से संबंधित एक और दावा शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि टोल नाके पर 3 मिनट से ज्यादा इंतजार करना पड़े तो यात्री से टोल नहीं लिया जा सकता।

क्या वायरल



क्यों फेक

12 घंटे की पर्ची का दावा-

It has come to MoRTH’s attention that there are statements falsely attributed to the Union Minister Shri Nitin Gadkari regarding the Toll Rates.



MoRTH wishes to clarify the same.@PMOIndia@nitin_gadkari@mansukhmandviya @PIB_India @transform_ind pic.twitter.com/3gwEaNjXs6