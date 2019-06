Dainik Bhaskar Jun 21, 2019, 06:24 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मस्जिद की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है। तस्वीरों के साथ दावा किया जा रहा है कि बैंगलोर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक मस्जिद का नाम पीएम नरेन्द्र मोदी के नाम पर रखा है।

यूजर्स इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, 'बैंगलोर के मुस्लिमों ने नरेन्द्र मोदी के नाम पर एक मस्जिद का नाम रखा है।'

क्या वायरल

Muslims in Bangalore have named a mosque after @narendramodi Ji. Dont know how many are going to commit suicide after seeing this 😃😃😃 https://t.co/ERpRfyIxl7 pic.twitter.com/w9k6RDEGNQ