Dainik Bhaskar Jul 08, 2019, 05:51 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर इन दिनों भगवत गीता की एक प्रति की तस्वीर खासी वायरल हो रही है, जिस पर अरबी भाषा में कुछ लिखा दिखाई दे रहा है। गीता के कवर पर कृष्ण और अर्जुन भी रथ पर सवार दिखाई दे रहे हैं।

दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब सरकार ने अरबी भाषा में श्रीमद भगवत गीता जारी की है।

क्या वायरल

Saudi Arabia release Bhagvad Gita in Arabic. But #SickuLibbieCommies here in India tell us it's a step backwards, #BharatKeTukde is progress pic.twitter.com/XOkS07mVrI