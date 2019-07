Dainik Bhaskar Jul 13, 2019, 07:33 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक कार दुर्घटना का वीडियो शेयर किया जा रहा है। वीडियो में सड़क से गुजरती कार पर अचानक पहाड़ से एक चट्टान गिरती है, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो जाती है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो वाला हादसा भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-10 पर हुआ है।

इसी वीडियो को कुछ यूजर्स राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर 29 मील का बता रहे हैं। 29 मील पश्चिम बंगाल के कलिमपोंग जिले में पड़ता है, जो सिलीगुड़ी और गंगटोक से जोड़ता है।

क्या वायरल

🚨 🚨 🚨Due to severe rainfall 🌧 their is landslides and it can be seen in this video that how a boulders fall on moving car at 29th Mile, NH 10 so stay alert 🚨 while driving thorough this route avoid and stay safe ..⚠️🙏🏻 pic.twitter.com/b4GEk1QmMa