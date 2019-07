क्या फेक : मुंबई के चेंबूर में पानी से भरे गड्ढे से स्कूटर निकालने का वीडियो वायरल

मुंबई के चेंबूर में पानी से भरे गड्ढे से स्कूटर निकालने का वीडियो वायरल क्या सच : वीडियो महाराष्ट्र के जालना जिले का है, जो मुंबई से 400 किमी दूर है

Dainik Bhaskar Jul 10, 2019, 08:12 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर मुंबई की भारी बरसात का कहर दिखाता एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो की शुरुआत में कुछ लोग सड़क किनारे भरे पानी से कुछ निकालने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। वीडियो में आगे पता चलता है कि सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में पूरी की पूरी स्कूटर समाई हुई है, जिसे लोग बाहर निकालते हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो मुंबई के चेम्बूर इलाके का है।

यूजर्स वीडियो शेयर करते हुए मुंबई के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। लिखा जा रहा है, "मुंबई का अवॉर्ड विनिंग गड्ढा, अगले साल हम अपना रिकॉर्ड ऑटो रिक्शा से तोडे़ंगे।"

कुछ यूजर्स इसे ठाणे के उल्हास नगर का भी बता रहे हैं।



Award winning pothole of the year 2019......was able to swallow a two wheeler alive!!!!!👇MUMBAI pic.twitter.com/E5M5xDnCIx — Tones (@TonesInAction) July 8, 2019

वायरल वीडियो मुंबई का नहीं बल्कि मुंबई से 400 किमी दूर स्थित जालना जिले का है।

बीएमसी ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है कि वीडियो मुंबई का नहीं है।

लिखा है, "यह वीडियो मुंबई का नहीं है। सभी नागरिको से निवेदन है कि कृपया ऐसे कंटेट को प्रसारित करने से पहले इसकी पुष्टि कर लें।"



This video is not from Mumbai. We request all the citizens to please verify facts before circulating such content, which could lead to unnecessary panic #TweetResponsibly #MumbaiRains #MumbaiRainsLive #MumbaiRainsLiveUpdates https://t.co/4e1czakFYS — माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) July 8, 2019



ट्विटर बायो के अनुसार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अभिजीत देशमुख ने ट्वीट कर बताया कि वीडियो उनके गृहनगर जालना का है, जो उन्होंने 2 जुलाई को पोस्ट किया था।

So good to see the drought areas of Maharashtra recieving good rainfall. Video from my hometown #Jalna #Maharashtra#Rain pic.twitter.com/wVzJOQhpFG — Abhijit Deshmukh (@iabhijitdesh) July 3, 2019

अभिजीत ने प्रमाण के लिए गड्ढे वाली जगह का एक और वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में बारिश का पानी नहीं भरा है।

ट्वीट में लिखा है, "ये इस बात का सबूत है कि जो वीडियो चेंबूर का बताया जा रहा था वो दरअसल जालना, महाराष्ट्र का है। अगर किसी को इस संबंध में शक हो तो वह जालना के एसबी स्कूल के पास के इलाके में जाकर देख सकता है।"



@mybmc proof that manhole video claimed to be of Chembur, is actually Jalna, Maharashtra. If Anyone has doubts about it, pls visit near SB high school, Jalna, Maharashtra and confirm it again. Credits of this video to my nephew Vedant Deshmukh who has recorded it on my request. pic.twitter.com/MDpnZTSo12 — Abhijit Deshmukh (@iabhijitdesh) July 9, 2019