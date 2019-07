Dainik Bhaskar Jul 08, 2019, 07:53 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. दैनिक भास्कर के एक पाठक ने हमें रनवे पर ऑयल टैंकर और एयरप्लेन की एक तस्वीर भेजी और उसकी सच्चाई जाननी चाही। वायरल तस्वीर में टेक ऑफ करता हुआ एयरबस ए380 प्लेन दिखाई दे रहा है, जिसके सामने रनवे पर एक ऑयल टैंकर दिखाई दे रहा है।

दावा किया जा रहा है कि तस्वीर पाकिस्तान की है जहां रनवे पर अचानक रुक गए ऑयल टैंकर और एयरप्लेन की टक्कर होने वाली थी। पायलट की सूझ-बूझ से बड़ा हादसा टल गया।

क्या वायरल

الله اکبر

Narrow escape of an aircraft which could have ended in a great disaster. Miraculous save by the pilot's presence of mind. pic.twitter.com/Tn56wbuV6s