Dainik Bhaskar Jun 27, 2019, 06:17 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बड़े आकार की मशीन से बहुत ज्यादा धुआं निकलता दिखाई दे रहा है, जो दिखने में बादल की तरह है। वीडियो में दिख रहा एंकर अंग्रेजी में बता रहा है कि इस धुएं के आसमान में जाने के बाद बारिश होगी।

वीडियो शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रही मशीन एक क्लाउड जनरेटर मशीन है, जिसे अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने तैयार किया है।

यूजर्स वीडियो के साथ कैप्शन में लिख रहे हैं, "नासा ने तैयार की कृत्रिम बादलों का निर्माण करने वाली मशीन। भारत को इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है।"

क्या वायरल

... can we get one in India .. I mean right now .. RIGHT NOW .. PLEASE !!🇮🇳🇮🇳🙏🙏 https://t.co/pTRI8r4VsK