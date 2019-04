Dainik Bhaskar Apr 08, 2019, 08:04 PM IST

क्या फेक : यूथ कांग्रेस ने राहुल की 4 अप्रैल को नागपुर रैली की चार तस्वीरें पोस्ट करके बताया कि वहां भारी जनसमूह उमड़ा

यूथ कांग्रेस ने राहुल की 4 अप्रैल को नागपुर रैली की चार तस्वीरें पोस्ट करके बताया कि वहां भारी जनसमूह उमड़ा क्या सच : दरअसल, राहुल की रैली के जो चार फोटो शेयर किए गए उनमें से एक 2016 में हुई कांग्रेस रैली का है जिसे 2019 का बताया जा रहा है

फैक्ट चेक डेस्क. राहुल गांधी की 4 अप्रैल को हुई नागपुर रैली के बाद युवा कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर की गई फोटो को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यूजर्स कमेंट करके पूछ रहे हैं कि राहुल की रैली में भीड़ नहीं आई तो पुरानी फोटो क्यों पोस्ट कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस का दावा है कि रैली में भारी जनसमूह उमड़ा।



युवा कांग्रेस ने शेयर की चार तस्वीरों के साथ लिखा, ' भारत के हर कोने से कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के लिए उमड़ा प्यार और प्रोत्साहन इस बात का सबूत है कि भारत मोदी की नफरत वाली राजनीति को ठुकरा रहा है और राहुल गांधी की प्यार, एकता और विकास की विचारधारा को अपना रहा है।'

Shri Rahul Gandhi- India's chosen one.



The enormous wave of love and support

for Congress President Shri @RahulGandhi from every corner of India is testament that India rejects Modi's hate politics and embraces Rahul ji's ideology of love, unity and progress.

Today in Nagpur. pic.twitter.com/YTgkndrsov — Youth Congress (@IYC) April 4, 2019



यूथ कांग्रेस द्वारा ट्वीट करने के बाद कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी तस्वीरों को शेयर किया, लेकिन सोशल मीडिया में यूजर्स इन फोटो को पुराना बता रहे हैं।

पड़ताल

यूथ कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से 4 अप्रैल को रैली की 4 तस्वीरें पोस्ट की गई। तस्वीर को गूगल रिवर्स इमेज टूल से सर्च करने पर एक कांग्रेस सपोर्टर का ट्वीट मिला, जिससे जानकारी मिली कि चार में से एक फोटो 2016 में पोस्ट की गई थी। फोटो 2016 में नागपुर में हुई एक कांग्रेस रैली का है जिसे गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है।

Turnout for all to see during the rally of @RahulGandhi Ji in Nagpur. Sharing images from yesterday!



आरंभ है प्रचंड! pic.twitter.com/o8BOCswh76 — Vinayak Dalmia (@VinayakDalmia) April 5, 2019



फोटो में नागपुर टुडे का वॉटर मार्क लगा दिखाई दे रहा है। नागपुर टुडे, 2016 और कांग्रेस से जुड़े की वर्ड डालकर सर्च करने पर 2016 में हुई रैली के बाद की कुछ खबरें भी मिली, जिसमें यही तस्वीर इस्तेमाल की गई थी।



सबूत

ट्विटर यूजर गौरव पंढी ने 12 अप्रैल 2016 को एक ट्वीट किया था। ट्वीट में दो तस्वीरें शेयर की गई थी, जिसमें से एक यूथ कांग्रेस ने 2019 की नागपुर रैली की बताकर शेयर की है।

The crowd that gathered in Nagpur yesterday to hear Rahul Gandhi & Sonia Gandhi. Do you see that? 😎 pic.twitter.com/ucZs2VYptV — Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) April 12, 2016

नागपुर टुडे वेबसाइट पर 11 अप्रैल 2016 को कांग्रेस रैली को कवर करती हुई एक खबर लगाई गई थी। खबर में यूथ कांग्रेस द्वारा इस्तेमाल की गई फोटो भी दिखाई दे रही है। फोटो सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर अप्रैल 2016 में नागपुर में आयोजित कार्यक्रम की है।



निष्कर्ष

यूथ कांग्रेस द्वारा पोस्ट की गई विवादित तस्वीर नागपुर में हुई कांग्रेस रैली की ही है, लेकिन यह रैली 4 दिन पहले नहीं बल्कि 3 साल पहले 2016 में हुई थी। यूथ कांग्रेस ने पुरानी तस्वीर शेयर करके झूठा दावा किया कि राहुल गांधी की रैली में विशाल जनसमूह आया था।